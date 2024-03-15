إنطلاق الانتخابات الرئاسية الروسية

ونظرا لفارق التوقيت بدأت عمليات التصويت يوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي إقليم تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي الحادية عشرة من ليل الخميس بتوقيت موسكو.



كما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق سيبيريا شرقي روسيا، وانطلق التصويت في مقاطعات نوفوسيبيرسك وتومسك وكيميروفو وخاكاسيا وإقليمي ألطاي وكراسنويارسك، وجمهوريتي ألتاي وتوفا، وأودمورتيا وفي مقاطعات أستراخان وسامارا وساراتوف وأوليانوفسك.



وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية في وقت سابق أن عمليات التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد ستستمر 3 أيام 15 - 16 - 17 مارس.



ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" لونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلايسلاف دافانكوف.



ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.



وفي وقت سابق دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، جميع المواطنين إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده إلا مواطنوها.