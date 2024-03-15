الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 آذار 2024 ساعة 16:36

70 ألفا صلّوا العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى المبارك

70 ألفا صلّوا العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى المبارك
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن نحو 70 ألف مواطن فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في رابع أيام شهر رمضان الفضيل.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 70 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في رابع أيام شهر رمضان الفضيل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، وحوّلت المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية عشية الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وكانت سلطات الاحتلال قد نصبت حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا عند أبواب: الملك فيصل، والغوانمة، والحديد.

وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إن هذه الأبواب تعد نوعا جديدا من الحواجز المركبة، بحيث يكون قاعدة عريضة على الأرض يصعب تحريكها من مكانها بفعل تدافع الناس عليها، إضافة لوضع أقفاص على الأبواب لحماية الجنود المتواجدين، ومحاولة فصلهم عن المصلين.

ولفت الهدمي إلى أن الاحتلال يسعى لفرض مزيد من السيطرة على دخول المصلين، والسيطرة على الطرقات وعدم السماح لحرية العبادة بشكل طبيعي في المسجد الأقصى المبارك.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الإجراءات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القدس عامة، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك خاصة، وذلك لمنع وعرقلة وصول المصلين الى المسجد.

ونددت الوزارة في بيان، بتركيب الاحتلال للحواجز الحديدية على 3 من أبواب الأقصى، في محاولة لإدخال المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم في الحرم القدسي.

واعتبرت أن هذه الإجراءات انتهاك فاضح للقانون الدولي والتزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه دور العبادة وحرية وصول المواطنين إليها، واعتداء متواصل على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم.

كما أدانت الأردن، تركيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي حواجز حديدية على ثلاثة أبواب من أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية سفيان القضاة من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض سيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً.
رقم : 1122733
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
السيد رئيسي يؤكد على دور الإعلام في التصدي للحرب الهجينة للعدو
السيد رئيسي يؤكد على دور الإعلام في التصدي للحرب الهجينة للعدو
15 آذار 2024
هل يتحدى كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ محكمة العدل الدولية؟
هل يتحدى كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ محكمة العدل الدولية؟
14 آذار 2024
ما السر وراء تزلّف رضا بهلوي لـ‘‘إسرائيل‘‘؟!
ما السر وراء تزلّف رضا بهلوي لـ‘‘إسرائيل‘‘؟!
14 آذار 2024
السيد نصر الله: المقاومة ستبقى تساند غزة أيًا تكن التبعات.. والعدو في موضع الضعف
السيد نصر الله: المقاومة ستبقى تساند غزة أيًا تكن التبعات.. والعدو في موضع الضعف
14 آذار 2024
کواليس الميناء الأمريكي في قطاع غزة... ما قصة قناة بن غوريون؟
کواليس الميناء الأمريكي في قطاع غزة... ما قصة قناة بن غوريون؟
14 آذار 2024
مناورات المحور الروسي الصيني الإيراني.. مقدمة لمعاهدة الدفاع المشترك
مناورات المحور الروسي الصيني الإيراني.. مقدمة لمعاهدة الدفاع المشترك
14 آذار 2024
تصاعد الخلافات الداخلية في الكيان.. نتنياهو صانع الكذب
تصاعد الخلافات الداخلية في الكيان.. نتنياهو صانع الكذب
14 آذار 2024
تحالف جديد مضاد للقوة الرئيسية في دعم الاحتلال.. هل ينجح؟
تحالف جديد مضاد للقوة الرئيسية في دعم الاحتلال.. هل ينجح؟
14 آذار 2024
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
قطاع غزة.. مجازر متواصلة تجسد النازية في العقلية الصهيونية
12 آذار 2024
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
التوترات بين ‘‘ماكرون وشولتز‘‘ تصل إلى ذروتها بشأن أوكرانيا
12 آذار 2024
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
حرب استنزاف ضد الكيان في غزة.. حماس لن تخضع
12 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
11 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل يتحدى كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ محكمة العدل الدولية؟
کواليس الميناء الأمريكي في قطاع غزة... ما قصة قناة بن غوريون؟
مناورات المحور الروسي الصيني الإيراني.. مقدمة لمعاهدة الدفاع المشترك
تصاعد الخلافات الداخلية في الكيان.. نتنياهو صانع الكذب