كنعاني: امريكا هي المتهم الرئيسي في نقض حقوق الانسان

وفي منشور له على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، اعتبر "كنعاني"، الاجراء الامريكي الاستعراضي والمخادع عبر توفير وايصال المواد الغذائية الى الفلسطينيين، بانه لا يغير من حقيقة دعم واشنطن الشامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.



وحسبما نقلت وكالة ارنا, اضاف كنعاني, ان المسؤولين الامريكيين يعجزون من خلال الهروب الى الامام وتفعيل جهازهم الاعلاني بشان حقوق الانسان في ايران، ان يبرؤوا انفسهم من جرائم الابادة والتطهيرة العرقي في حق الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية المحتلة.



وتابع المتحدث باسم الخارجية: ان توظيف حقوق الانسان واليات الحقوق الانسانية الدولية، لاغراض سياسية وانتقائية، يشكل جزءا من واقع السياسة الخارجية الأمريكية.