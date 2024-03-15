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الجمعة 15 آذار 2024 ساعة 18:08

أنقرة ترحب بموقف بغداد من حزب العمال الكردستاني

أنقرة ترحب بموقف بغداد من حزب العمال الكردستاني
وجاء في بيان الجانب التركي حول نتائج القمة الأمنية التركية - العراقية التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد يوم أمس الخميس أن العراق وتركيا أعربا عن أملهما في أن توفر هذه الزيارة التاريخية "قفزة إلى الأمام في العلاقات الثنائية".

كما اتفق الجانبان على إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.

إلى ذلك رحبت تركيا بقرار مجلس الأمن القومي العراقي، بشأن اعتبار "حزب العمال الكردستاني" "تنظيما محظورا" في العراق. كما ناقش الطرفان المواقف المشتركة التي سيتم تبنيها، في مواجهة التطورات الإقليمية، ومختلف التحديات في المجالات الثنائية.

وتقرر خلال الاجتماع تكثيف العمل على "مذكرة تفاهم" من أجل إيجاد الإطار الهيكلي في مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وبالتالي إنشاء آليات اتصال منتظمة.

فضلا عن الاتفاق على العمل بطريقة منسقة وعلى فترات منتظمة وبنهج موجه نحو النتائج، إضافة إلى إنشاء "إطار استراتيجي" للعلاقات من خلال مذكرة التفاهم التي سيقومان بإعدادها.

وشدد البيان على الأهمية التي يوليها الطرفان "لوحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه".

وفي سياق آخر، تبادل الطرفان وجهات النظر في التحديات التي تشهدها المنطقة، خاصة المجازر التي ترقى للإبادة الجماعية في غزة، مع تأكيد إرادتهما القوية لدعم القضية الفلسطينية.
رقم : 1122759
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