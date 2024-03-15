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الجمعة 15 آذار 2024 ساعة 18:10

'نتنياهو' يقرّ خطة اجتياح رفح

وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على خطط العملية في رفح والجيش يستعد لها، كما يستعد لإخلاء السكان والنازحين من رفح".

وأضاف البيان أن "وفدا إسرائيليا سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل إجراء مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأن الوفد سيطرح موقف إسرائيل".

وبعد انتهاء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، يعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الذي سيبحث في الموقف الإسرائيلي الذي سيحمله وفده إلى المفاوضات في قطر.

وفي وقت سابق، عرضت "حماس" على وسيطين والولايات المتحدة تصورها لهدنة في غزة تشمل إطلاق الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن المؤبد.

يشار إلى أن مكتب نتنياهو قال إن موقف حماس الجديد يستند إلى "مطالب غير واقعية". وأضاف أن تحديثا بشأن هذا الأمر سيجري طرحه على حكومة الحرب والمجلس الوزاري الأمني الموسع اليوم الجمعة.
رقم : 1122761
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