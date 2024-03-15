رعد: الزمن الذي يقاتلنا العدو في أرضنا انتهى ونحن نقاتله في الأرض التي يحتلها

ورأى أن "الزمن الذي يقاتلنا العدو في أرضنا، انتهى، نحن نقاتله في الأرض التي يحتلها ونحن نوجعه ونؤلمه ونثير غيظه وهو كان يتوقع منا أن نصمت ونتفرج مع المتفرجين على ما يرتكبه من جرائم بحق الإنسانية في غزة، كيف لنا أن نصمت وأن نغض الطرف وأن لا نتضامن مع أناس يموتون جوعا ويستهدف العدو أمنهم وأطفالهم ونساءهم وبيوتهم ويستهدف حياتهم، كيف لنا أن نسكت، ومن يظن أنّ بسكوته إنما يحمي وجوده هو مشتبه بل خاطئ ومخطئ، لأن الكيان الصهيوني عندما يستقوي على أهل غزة اليوم سيستقوي على أهل المنطقة كلها في يوم آخر، نحن نقف في وجه هذا العدو أولاً لنشغل هذا العدو ونمارس الضغوط عليه من أجل أن يوقف عدوانه الغاشم على غزة وأهلها ومن أجل أن نحمي بلدنا وشعبنا ونحفظ مصالحنا الوطنية وأن نقول للعدو نحن جاهزون ولن نترك لك فرصة أن تستبيح بلدنا كما فعلت مع غيرنا، نحن لا نأخذ بوعيدك وتهديدك ولا ترهبنا صرخاتك ولا نظنك أنك فاعل لأنك أجبن من أن تشن حربا على لبنان".