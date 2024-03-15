وسائل إعلام روسية: امرأة تشعل النار في عازل داخل مركز اقتراع في موسكو

ونشرت وكالة "سوتا" المستقلة مقطع فيديو يظهر امرأة تتجه نحو عازل قبل أن تخرج من ورائه بهدوء بينما كانت النيران تشتعل فيه، قائلة إن "الحادث وقع في منطقة مارينو في جنوب العاصمة".



وأوضحت أنه "تم إخماد الحريق بسرعة واحتجاز المرأة على الفور، مضيفة أنه تم إغلاق مركز الاقتراع مؤقتا بسبب الدخان".



وبدأت عمليات التصويت، اليوم الجمعة، في الانتخابات الرئاسية الروسية الثامنة منذ استحداث هذا المنصب عام 1991.



ومن المقرر أن يجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 آذار، في أول انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام في تاريخ البلاد.