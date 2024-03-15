بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية عبر الإنترنت

وأدلى بوتين بصوته في مكتبه بمقر إقامته في نوفو أوغاريفو بالقرب من موسكو، حيث ذهب إلى مكتبه، وجلس أمام الكمبيوتر وقام بالتصويت بشكل إلكتروني.



وبعد أن أدلى بوتين بصوته ظهر إشعار على الشاشة يؤكد إتمام عملية التصويت كتب فيه: "شكرًا لك، لقد قمت بالتصويت بنجاح!".



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الضربات التي يوجهها العدو على الأراضي الروسية لم ولن تبقى دون عقاب.



وأضاف بوتين أن "الهدف الآخر المحتمل لأعمال من هذا النوع هو صرف انتباه شعوبهم وجمهور البلدان الأخرى، التي يحاول نظام كييف استجداء الأموال وجميع أنواع الصدقات منها بشكل مهين، لصرف الانتباه عما يحدث على خط التماس القتالي، حيث تمتلك القوات المسلحة الروسية زمام المبادرة بثقة".



وقال بوتين خلال الاجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "ضربات العدو لم ولن تبقى دون عقاب".