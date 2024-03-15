القسام تنسف قوة صهيونية راجلة وتستهدف 5 دبابات ميركافاه وسط غزة

وقالت الكتائب في تصريحات مقتضبة، اليوم الجمعة، إن قوة صهيونية راجلة مكونة من 4 جنود كانت تقوم بنقل عدد من العبوات الناسفة إلى داخل أحد المنازل، فاستهدفها المجاهدون بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى، ما أدى لمقتلهم وتحويلهم جميعًا إلى أشلاء.



وأضافت “القسام” أن مجاهديها استهدفوا 5 دبابات صهيونية من نوع “ميركافاه” بقذائف “الياسين 105” في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى.



وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية -وفي مقدمتها كتائب القسام- بالتصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أوقع آلاف القتلى والجرحى، وتسبب في تدمير آلاف الآليات الإسرائيلية بين دبابة وجرافة وناقلة جند.

