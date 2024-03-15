حماس والجهاد تردان على تعيين محمد مصطفى رئيسًا للوزراء

و قالت المقاومة في بيان: الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة.



وأضافت: اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميقٌ للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة.



وتابعت: هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته. من حقّ شعبنا أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية.



كما صرحت: نعبّر عن رفضنا لاستمرار السلطة الفلسطينية بسياسة التفرّد الذي ألحق ولا يزال يلحق الأذى بشعبنا وقضيَّتنا الوطنية.