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الجمعة 15 آذار 2024 ساعة 21:42

خطيب جمعة طهران: الحرب على غزة كشفت وحشية امريكا والإحتلال

خطيب جمعة طهران: الحرب على غزة كشفت وحشية امريكا والإحتلال
واضاف "حجة الاسلام صديقي"، من منبر الجمعة في طهران اليوم: ان هؤلاء المجرمين لم يستثنوا في جرائمهم، المدنيين العزل، بل استهدفوا النساء والاطفال والرضع، وقطعوا الماء والغذاء والدواء عنهم؛ مؤكدا بان "الانسان يجب ان يبكي بدل الدموع دما على حال المظلومين في قطاع غزة".

ووجه خطيب جمعة طهران، خطابه الى الانظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني، قائلا: الستم مسلمين ؟! لماذا لا تقعطون العلاقات مع اسرائيل؟!

كما استنكر سياسات بعض الدول التي تدعم الكيان الصهيوني على حساب المقاومة الفلسطينية.

واستدل حجة الاسلام صديقي، بتصريحات قائد الثورة الاسلامية "الامام الخامنئي" الاخيرة، حيث اكد سماحته بان "المقاومة ستمرغ انف الكيان الصهيوني بالتراب"؛ قائلا : ان هذا اليوم بات قريبا وسوف يتحول الى يوم حسرة وندم للدول التي بقيت خارج الساحات، بل وتواطأت مع العدو على حساب المسلمين وشاركت الصهاينة في مجازرهم بحق الاطفال.

وعلى صعيد اخر، اشار خطيب جمعة طهران الى انتخابات مجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة التي جرت قبل اسبوعين في ايران الاسلامية؛ مثمنا المشاركة الحماسية التي سجلها الشعب الايراني في هذا الاستحقاق القانوني.

واستذكر حجة الاسلام صديقي في هذا السياق ايضا، كلام الامام الخامنئي وتاكيد سماحته بان "المشاركة في الانتخابات هي بمثابة الحضور في ساحات الجهاد ضد العدو والشيطان الاكبر وكل من يضمر السوء الى استقلال البلاد وسيادة الشعب الايراني".

واكمل قائلا: ان الشعب الايراني سجّل حضورا مطلوبا في الانتخابات رغم الشائعات والحرب النفسية التي شنها الاعداء على مدى عام كامل، لبث الياس والاحباط في البلاد.
رقم : 1122803
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