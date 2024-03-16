البيت الأبيض: أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية

وأضاف كيربي: "أي عملية عسكرية في مدينة رفح دون مراعاة سلامة المدنيين ستكون كارثية وسنواصل الحديث مع إسرائيل بشأن ذلك"، وقال: "لم نر خطة إسرائيل بشأن رفح ونود أن نطلع عليها".



وفي حديثه عن مفاوضات وقف إطلاق النار، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "مقترح حماس يقع بالتأكيد ضمن إطار الصفقة التي عملنا عليها خلال الأشهر الماضية"، مضيفا "متفائلون بحذر بأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تتحرك في الاتجاه الصحيح".



وأضاف كيربي: "نشارك عن كثب في المفاوضات بالدوحة ونعتقد أنه يمكننا أن نحرز تقدما"، مؤكدا أن "هناك جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة في الدوحة تشارك فيها الأطراف الأخرى".



وأعلن مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، أن مجلس قيادة الحرب صادق على خطة "الجيش الإسرائيلي" لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وجاء في البيان أنه إلى جانب ذلك يستعد الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء السكان والنازحين من رفح.



وناقش كابينيت الحرب الإسرائيلي في اجتماع جرى يوم الجمعة، المقترح الذي قدمته حركة "حماس" دون اتخاذ قرار بشأنه، ووصف نتنياهو مطالب الحركة بأنها "ما زالت غير واقعية".



وأعلن مصدر سياسي رفيع في تل أبيب مساء الجمعة، أن رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو رفض المقترحات التي تقدمت بها حركة "حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.



ويتضمن مقترح "حماس" وقف إطلاق النار مدة 6 أسابيع وإطلاق سراح الأسرى على مراحل، جنبا إلى جنب مع إجراء مفاوضات على وقف تام لإطلاق النار.