الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 آذار 2024 ساعة 09:03

البيت الأبيض: أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية

البيت الأبيض: أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية
وأضاف كيربي: "أي عملية عسكرية في مدينة رفح دون مراعاة سلامة المدنيين ستكون كارثية وسنواصل الحديث مع إسرائيل بشأن ذلك"، وقال: "لم نر خطة إسرائيل بشأن رفح ونود أن نطلع عليها".

وفي حديثه عن مفاوضات وقف إطلاق النار، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "مقترح حماس يقع بالتأكيد ضمن إطار الصفقة التي عملنا عليها خلال الأشهر الماضية"، مضيفا "متفائلون بحذر بأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تتحرك في الاتجاه الصحيح".

وأضاف كيربي: "نشارك عن كثب في المفاوضات بالدوحة ونعتقد أنه يمكننا أن نحرز تقدما"، مؤكدا أن "هناك جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة في الدوحة تشارك فيها الأطراف الأخرى".

وأعلن مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، أن مجلس قيادة الحرب صادق على خطة "الجيش الإسرائيلي" لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وجاء في البيان أنه إلى جانب ذلك يستعد الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء السكان والنازحين من رفح.

وناقش كابينيت الحرب الإسرائيلي في اجتماع جرى يوم الجمعة، المقترح الذي قدمته حركة "حماس" دون اتخاذ قرار بشأنه، ووصف نتنياهو مطالب الحركة بأنها "ما زالت غير واقعية".

وأعلن مصدر سياسي رفيع في تل أبيب مساء الجمعة، أن رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو رفض المقترحات التي تقدمت بها حركة "حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ويتضمن مقترح "حماس" وقف إطلاق النار مدة 6 أسابيع وإطلاق سراح الأسرى على مراحل، جنبا إلى جنب مع إجراء مفاوضات على وقف تام لإطلاق النار.
مصدر : وكالات
رقم : 1122886
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
16 آذار 2024
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
16 آذار 2024
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
16 آذار 2024
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
16 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
16 آذار 2024
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
15 آذار 2024
السيد رئيسي يؤكد على دور الإعلام في التصدي للحرب الهجينة للعدو
السيد رئيسي يؤكد على دور الإعلام في التصدي للحرب الهجينة للعدو
15 آذار 2024
هل يتحدى كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ محكمة العدل الدولية؟
هل يتحدى كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ محكمة العدل الدولية؟
14 آذار 2024
ما السر وراء تزلّف رضا بهلوي لـ‘‘إسرائيل‘‘؟!
ما السر وراء تزلّف رضا بهلوي لـ‘‘إسرائيل‘‘؟!
14 آذار 2024
السيد نصر الله: المقاومة ستبقى تساند غزة أيًا تكن التبعات.. والعدو في موضع الضعف
السيد نصر الله: المقاومة ستبقى تساند غزة أيًا تكن التبعات.. والعدو في موضع الضعف
14 آذار 2024
کواليس الميناء الأمريكي في قطاع غزة... ما قصة قناة بن غوريون؟
کواليس الميناء الأمريكي في قطاع غزة... ما قصة قناة بن غوريون؟
14 آذار 2024
مناورات المحور الروسي الصيني الإيراني.. مقدمة لمعاهدة الدفاع المشترك
مناورات المحور الروسي الصيني الإيراني.. مقدمة لمعاهدة الدفاع المشترك
14 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟