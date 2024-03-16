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السبت 16 آذار 2024 ساعة 09:07

لبنان يسلم رده على المبادرة الفرنسية لوقف التصعيد مع ‘‘إسرائيل‘‘

لبنان يسلم رده على المبادرة الفرنسية لوقف التصعيد مع ‘‘إسرائيل‘‘
 "استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو... وسلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية"، حسب ما ذكرت مصادر صحفية.

وتتعلق المبادرة، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، بتطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على حصر الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام (يونيفيل).

وأضافت المصادر"أتى الرد اللبناني أن المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان".

ونقلت عن بوحبيب قوله إن "مبادرة (فرنسا) فيها الكثير من النقاط الجيدة والمقبولة وهناك نقاط تحتاج إلى المزيد من البحث فيها".

وتنص المبادرة على انسحاب مقاتلي حزب الله وحلفائهم من مسافة تراوح بين عشرة إلى 12 كلم من الحدود ووقف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية.

كما تقترح إنشاء لجنة رباعية تضم فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان لمراقبة وقف الأعمال العدائية.

وأضاف بوحبيب "مهم لنا أن نتوصل إلى نوع من الاتفاق الذي يعطي الحدود الجنوبية الاستقرار الكامل والدائم".

واستشهد في لبنان منذ بدء التصعيد ما لا يقل عن 322 شخصا، معظمهم من مقاتلي حزب الله و56 مدنيا على الأقل، بحسب إحصاء فرانس برس.

وفي "إسرائيل" قتل عشرة جنود وسبعة مدنيين بحسب جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وأدى القصف المتبادل إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود.

من جهته أكد حزب الله مرارا أن التصعيد مع "إسرائيل" لن يتوقف إلا بعد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1122887
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