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السبت 16 آذار 2024 ساعة 09:23

مباحثات إيرانية ـ عمانية لتعميق العلاقات بين البلدين

مباحثات إيرانية ـ عمانية لتعميق العلاقات بين البلدين
وأفادت مصادر صحفية، أنّ "أنسية خزعلى"، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، أجرت لقاءً مع الدكتورة "ليلى بنت أحمد بن عواض النجار"، وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية، في نيويورك، وتم التأكيد خلال اللقاء على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في مجال شؤون المرأة والأسرة.

وأشارت خزعلى في بداية اللقاء إلى أهمية الحفاظ على معايير الأسرة ونشر القيم العائلية في المجتمع المعاصر، مؤكدة على سعي إيران لإنشاء حركة معنية بالأسرة، مما من شأنه المساهمة في تنمية الوعي بأهمية الأسرة كركيزة أساسية للحياة البشرية، وأعربت عن أملها في تعاون الدول ذات التوجهات المشابهة مع إيران في هذا المجال.

وفي إشارة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمؤسسة الأسرة، ذكرت أنّ وثيقة الأسرة قيد الإعداد في إيران، ودعت الدول الصديقة والجارة للمشاركة والتعاون في هذا الأمر المهم.

ومن جانبها، أشارت السيدة ليلى النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية، إلى جهود بلادها في مجال دعم المرأة والأسرة، وأعربت عن استعدادها للمشاركة الفاعلة في هذا التوجه.

كما أعربت هذه المسؤولة العمانية عن أملها في زيارة إيران قريبًا للاطلاع عن كثب على مسار وبرامج تمكين المرأة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1122889
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