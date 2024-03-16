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السبت 16 آذار 2024 ساعة 09:37

روسيا تنتخب رئيسها.. نسبة المشاركة في اليوم الأول للانتخابات تجاوزت 35%

روسيا تنتخب رئيسها.. نسبة المشاركة في اليوم الأول للانتخابات تجاوزت 35%
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأنّ نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 36.5% حتى الساعة 8:40 بتوقيت موسكو المحلي.

وأمس الجمعة، أفادت اللجنة بأنّ نسبة إقبال الناخبين في عموم البلاد تجاوزت 35%، خلال اليوم من الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأفادت اللجنة أنه "قد صوت بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين شخص عن بعد، وفي المجمل، يخطط نحو خمسة ملايين للمشاركة في الانتخابات بهذه الطريقة".

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكراً في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأدلى المرشح الرئاسي، الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، بصوته في الانتخابات  من خلال خيار التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت في مكتبه بمقر إقامته بالقرب من موسكو.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.

وأمس الجمعة،قالت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو، أولغا كيريلوفا، إنّ هناك أكثر من 700 مراقب دولي من 106 دول في مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية.

وعشية الانتخابات، أكّد الرئيس الروسي أنّ المواطنين الروس يجب أن يعلنوا بـ"حزم إرادتهم وتطلعاتهم، ومشاركتهم الشخصية في مواصلة تنمية روسيا"، داعياً إياهم إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية. 

ويُشار إلى أنّ المرشحين لمنصب رئيس البلاد في هذه الدورة الانتخابية هم، الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، و3 مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان: ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (حزب الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

وتأتي الانتخابات الرئاسية التي ستستمر لـ3 أيام، في وقت تتواصل  العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تستمر العمليات العسكرية الروسية محققة النتائج، وقبل أيام   أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت تحسين مواقعها على عدّة محاور للقتال.
مصدر : وكالات
رقم : 1122896
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