الكشف عن اجتماع هام بين حماس وحركة ‘‘انصار الله‘‘

وقال أحد هذه المصادر طالباً عدم نشر اسمه إنّ “اجتماعاً مهمّاً عُقد الأسبوع الماضي شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع حركة أنصار الله اليمنية”.



وأضاف أنّه خلال هذا الاجتماع “تمّت مناقشة آليات التنسيق بين هذه الفصائل بشأن أعمال المقاومة في المرحلة المقبلة”.



وبحسب مصدر ثانٍ طلب بدوره عدم نشر اسمه فإنّ “حركة أنصار الله أكّدت خلال اللقاء أنّها ستواصل عملياتها في البحر الاحمر ضدّ السفن المتّجهة لكيان العدو، لإسناد المقاومة الفلسطينية”.



وأضاف المصدر أنّ الاجتماع ناقش أيضاً “تكاملية دور أنصار الله مع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح”.



والخميس، أعلن قائد حركة "انصارالله" السيد عبد الملك الحوثي توسيع نطاق الهجمات على السفن المرتبطة بكيان الاحتلال لتشمل تلك التي تتجنّب العبور في البحر الأحمر وتُبحر في المحيط الهندي عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب القارة الأفريقية.



ومنذ 19 تشرين الثاني، تستهدف حركة انصارالله سفناً تجارية، في البحر الأحمر وبحر العرب، مرتبطة بكيان الاحتلال أو متّجهة إلى موانئه في إطار إسناد قطاع غزة الذي يشهد عدوانا صهيونيا غاشما منذ السابع من تشرين الأول.