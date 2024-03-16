الصفحة الرئيسية
0
السبت 16 آذار 2024 ساعة 10:32

روسيا ترد على طلب قادة اتحاد أوروبا حول إعادة الذهب.. اذهبوا للجحيم!

روسيا ترد على طلب قادة اتحاد أوروبا حول إعادة الذهب.. اذهبوا للجحيم!
وقال مدفيديف للسياسيين الأوروبيين أصحاب هذه المبادرة: اذهبوا إلى الجحيم!

وأضاف: "لا أعرف حتى كيف يمكن الرد على مثل هذه الوقاحة. سرق الاتحاد الأوروبي أصولا من روسيا بقيمة 300 مليار دولار ويطالبها بإعادة الذهب الروماني. ليس هناك ما يمكن قوله سوى إرسالهم إلى الجحيم".

وأضاف: "اعتقدنا أنه لا يمكن بعد ما حدث إثارة دهشتنا وأن الزعماء الأوروبيين أغبياء، وضعفاء، وتافهون. لكن لا... فتمكنوا مجددا من إثارة دهشتنا. هم يريدون إعادة الذهب إلى رومانيا. هذا الذهب أممته الحكومة السوفيتية عام 1918 بسبب سلوك سلطات رومانيا المنحط، والتي رفضت سداد ديون الإمبراطورية الروسية عليها. وقبلت رومانيا بذلك، ولقاء هذا تراجع الاتحاد السوفيتي عن مطالبتها بتعويضات عن مشاركتها للقوات النازية في القتال ضدنا خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن الآن كما يبدو عادت شهية العديد من البلهاء في البرلمان الأوروبي مرة أخرى للظهور".

وفي وقت سابق، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي روسيا بإعادة الذهب والتحف الثقافية الرومانية.

ووفقا للجانب الروماني، نقلت بوخارست 91.5 طن من الذهب الخالص والتحف الثقافية ووثائق أرشيفية إلى روسيا، وفي عامي 1935 و1956 أعادت موسكو بعضها إلى رومانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1122914
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
16 آذار 2024
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
16 آذار 2024
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
16 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
16 آذار 2024
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
15 آذار 2024
السيد رئيسي يؤكد على دور الإعلام في التصدي للحرب الهجينة للعدو
السيد رئيسي يؤكد على دور الإعلام في التصدي للحرب الهجينة للعدو
15 آذار 2024
هل يتحدى كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ محكمة العدل الدولية؟
هل يتحدى كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ محكمة العدل الدولية؟
14 آذار 2024
ما السر وراء تزلّف رضا بهلوي لـ‘‘إسرائيل‘‘؟!
ما السر وراء تزلّف رضا بهلوي لـ‘‘إسرائيل‘‘؟!
14 آذار 2024
السيد نصر الله: المقاومة ستبقى تساند غزة أيًا تكن التبعات.. والعدو في موضع الضعف
السيد نصر الله: المقاومة ستبقى تساند غزة أيًا تكن التبعات.. والعدو في موضع الضعف
14 آذار 2024
کواليس الميناء الأمريكي في قطاع غزة... ما قصة قناة بن غوريون؟
کواليس الميناء الأمريكي في قطاع غزة... ما قصة قناة بن غوريون؟
14 آذار 2024
مناورات المحور الروسي الصيني الإيراني.. مقدمة لمعاهدة الدفاع المشترك
مناورات المحور الروسي الصيني الإيراني.. مقدمة لمعاهدة الدفاع المشترك
14 آذار 2024
تصاعد الخلافات الداخلية في الكيان.. نتنياهو صانع الكذب
تصاعد الخلافات الداخلية في الكيان.. نتنياهو صانع الكذب
14 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟