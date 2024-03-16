رئيس كوريا الشمالية يشرف على تدريبات عسكرية

ذكرت مصادر صحفية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل هذا الأسبوع لأول مرة إلى حدث عام مستخدماً سيارة "أوروس"، التي أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



والتقى كيم وبوتين في روسيا في أيلول الفائت، وتعهدا بتعميق العلاقات العسكرية بين البلدين.



وينفي البلدان الاتهامات الغربية بأنّ كوريا الشمالية تزود روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ استخدمت في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



وذكر مصدر صحفي، نقلاً عن كيم يو جونغ، شقيقة الرئيس، أنّ رحلة كيم أمس الجمعة بسيارة ليموزين روسية من طراز "أوروس"، هي "دليلٌ واضح على الصداقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا، والتي تتطور بطريقة شاملة في مرحلة عالية جديدة".



وقالت المصادر إنّ كيم جونغ أون أشرف على تدريبات على الحرب الجوية، أمس الجمعة، وحثّ على الاستعداد الفعلي للقتال بعد اختتام التدريبات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.



ونقلت المصادر عن كيم قوله، إنّ "التدريب الفعلي المرتبط مباشرة بالحرب هو وحده القادر على إعداد الجنود كمقاتلين حقيقيين".