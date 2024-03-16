خزعلی: نهجنا يركز على ارتقاء مكانة المرأة

وأفادت مصادر صحفية، أنّ "أنسية خزعلى"، مساعدة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة، ألقت كلمةً في جلسة حوارية تفاعلية للدورة الثامنة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة تحت عنوان "أنظمة الضمان الاجتماعي، والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".



وأكدت خزعلى في كلمتها على أن النهج الوطني الإيراني يركز على تنمية وارتقاء مكانة المرأة وتقدمها في جميع مجالات الحياة الفردية والجماعية، مشيرةً إلى أنّ "الإرهاب الاقتصادي والعقوبات الأحادية الجانب غير القانونية والقسرية التي فُرضت على إيران تستهدف حياة و صحة و معيشة و تقدم شعبنا، و النساء هن الأكثر تضررًا من هذه العقوبات".



وأضافت القول أنّ "العديد من الاستثمارات الاقتصادية والأنشطة المهنية للمرأة، خاصةً النساء المُلهِمات وربات الأسر، واجهت صعوبات جمة بسبب العقوبات"، مؤكدة على أن "المرأة الإيرانية لم تستسلم لهذه التحديات، بل تمكنت من خلق فرص جيدة للتقدم من صلب هذه الصعوبات".



وختمت خزعلى كلمتها بالتعبير عن أملها في "مواصلة هذا المسار بقوة ودافع مضاعف"، مشيرة إلى أنه من الممكن التوصل إلى نتائج وإنجازات قيمة في العالم من خلال تعزيز وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال."