الزعيم الكوري الشمالي يركب سيارة أهداها له بوتين!

وذكرت المصادر إن "استخدام الرفيق كيم جونغ أون لسيارة شخصية أهداها له رئيس روسيا الاتحادية هو دليل واضح على الصداقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا، والتي تواصل تعزيزها وتطويرها بشكل شامل"، مشيرة إلى أن وظائف "السيارة الحصرية مثالية وموثوقة تماما".



وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيارة روسية الصنع دون تحديد نوعها.



وأكد السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف في وقت لاحق أن زعيم كوريا الديمقراطية تلقى سيارة من طراز "أوروس". وأصبح كيم جونغ أون أول زعيم يحصل على هذه السيارة التنفيذية الروسية كهدية.



وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن سيارة "أوروس" التي أهداها الرئيس بوتين للزعيم جونغ أون "تنتهك" قرارات مجلس الأمن الدولي.



وكان الزعيم الكوري الشمالي قد ألقى نظرة على سيارات "أوروس" روسية الصنع وأبدى إعجابه بها خلال زيارته البلاد في سبتمبر من العام الماضي.