الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو لاتخاذ تدابير لمكافحة كراهية الإسلام

وصوتت لصالح القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي 115 دولة، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت، ولم تصوت أي دولة ضد القرار.



ويدعو القرار إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.



وأدان القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين.



وفي طهران أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن نظام الهيمنة على العالم استخدم كل قواه الشيطانية لعكس صورة مشوهة ومزيفة عن الإسلام وإظهاره أمام الرأي العام كأنه يهدد المجتمعات الأخرى.



ونبه عبد اللهيان في صفحته على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) إلى أن تعاليم الدين الإسلامي معرضة على الدوام لسياسات نظام الهيمنة التآمرية، داعياً الدول الإسلامية إلى تعزيز جهودها وتكثيفها لردع التيارات المثيرة للفتن والمناهضة للسلام والأمن المستدام كسبيل وحيد لمواجهة الإسلاموفوبيا، مشدداً على أن الدين



الإسلامي يحفز على الدوام للسلام والمودة والمحبة والتعايش السلمي مع الاحترام المتبادل بين أبناء البشر واتباع الديانات السماوية.



وكان سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أكد دعم بلاده لمشروع القرار المتعلق بتدابير مواجهة الإسلاموفوبيا.