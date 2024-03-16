الدفاع الروسية: القضاء على 300 مسلح من كتيبة (كراكين) النازية

ونقلت مصادر صحفية عن الوزارة قولها إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اطلع من أليكسي كيم قائد القوات المشتركة في العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا خلال اجتماعهما اليوم بمقر مجموعة القوات المشتركة على نتائج هذه العملية التي أسفرت أيضاً عن تدمير راجمة صواريخ تشيكية الصنع، وأكثر من 10 مرابض مدفعية بذخائرها ومستودعات للوقود الذخيرة.



وأوضح القائد العسكري الروسي أن الضربة التي استهدفت كتيبة “كراكين” النازية نفذت بقنبلة موجهة وزنها 1.5 طن، مشيداً بفعالية هذه القنابل في تدمير تحصينات معادية بما فيها التحت أرضية.



وكان شويغو بحث أيضاً في مقر المجموعة مع قادة القوات المشتركة الوضع على محاور القتال في منطقة العملية العسكرية، وتنفيذ القوات مهامها على المحاور الرئيسية وبحث فعالية الاستطلاع والضربات الدقيقة ومكافحة المدفعية المعادية.