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السبت 16 آذار 2024 ساعة 13:18

كنعاني: الرغبة في تقسيم إيران ستدفن كغيرها من الرغبات الواهية

كنعاني: الرغبة في تقسيم إيران ستدفن كغيرها من الرغبات الواهية
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في منشور على منصة إكس على الرغبات الصهيونية في تقسيم إيران، وكتب: قال مردخاي كيدار (مسؤول أمني سابق في الكيان الصهيوني وعضو في مركز الأبحاث الصهيوني بيغن والسادات) بوقاحة أنه يجب تقسيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى 6 دول. واعتبر تحريض المجموعات العرقية الإيرانية المختلفة الأرضية لتحقيق هذه الرغبة الشريرة.

وأضاف كنعاني، إن هذا الصهيوني التعيس أعلن في إبريل من العام الماضي، تأييد الأعمال العسكرية للصهاينة في بعض الدول المجاورة؛ وقال "علينا أن نقسم إيران إلى أجزاء". هذه التصريحات الواضحة تدل على سوء نوايا الأعداء السفاحين تجاه إيران العزيزة.

وتابع، رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها العدو الصهيوني عن مشاعره الداخلية بهذه الطريقة الوقحة، وبعيدا عن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سمعت مثل هذا الكلام منذ أكثر من أربعة عقود وما زالت تواصل مسيرتها المشرفة بثبات أكبر من أي وقت مضى. لكن من الضروري مرة أخرى تذكير الصهاينة الزائلين بأنه:

لقد ضحى حوالي 250 ألف شخص من مختلف القوميات التي تشكل بنية إيران الإسلامية الجميلة بحياتهم في السنوات الخمس والأربعين الماضية حتى تظل هذه الأرض موحدة وقوية ومقتدرة، ولا يمس شبر من ترابها.

إن الذين استشهدوا من أجل شموخ إيران العزيزة وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هم رجال ونساء اجتمعوا من الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط ومن مختلف القوميات تحت راية إيران الأبية.

على مدى أربعة عقود، لطالما سمعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى كلام سخيف من أشخاص باتوا طعاما للنمل.

إن الرغبة في تفكيك إيران، ستدفن مثلها مثل غيرها من الرغبات الواهية التي انتشرت خلال الأربعين عاما الماضية، ستدفن مع مجرمين لم يتمكنوا من الوقوف حتى في وجه حركة مقاومة شعبية في قطاع غزة، وبدأوا بقتل النساء والأطفال بشكل عاجز لتعويض فشلهم الذي لا يرمم.
مصدر : وكالات
رقم : 1122947
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