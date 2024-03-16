رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني

واعتبر الرئيس الإيراني خلال لقاء مع المثقفين و الفنانين، شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع بعد الأحداث الأخيرة في غزة دليل على بصيرة الشعب الإيراني ووعيه ومعرفته بالعدو، وقال: إن دعم الشعب الإيراني لفلسطين على مدى 45 عاما هو دليل على صحة مواقف هذا الشعب في التشخيص الصحيح بأن الكيان الصهيوني غدة سرطانية في المنطقة حيث وصلت شعوب العالم اليوم بعد 45 عاما إلى هذا الاستنتاج.



و أوضح رئيسي ان القوة الثقافية كالقوة الدفاعية و الاقتصادية من مقومات الاقتدار بالنسبة الي الوطن، مشددا علي الاهتمام الجاد بقطاعي الثقافة و الفن علي الصعيد الوطني.



و أشار رئيسي الي الانجازات العلمية و الصناعية و الثقافية و الفنية المرموقة‌ بفضل قيام الثورة الاسلامية الايرانية، قائلا: بغض النظر عن حصول هذه الانجازات في أي عهد من الحكومات السابقة،‌ يجب تصويرها بالفن و المهارة من أجل تعريف ايران الرائدة و المتطورة بالفن.



وأضاف: جهود شباب الوطن بغية التوصل الي الانجازات و التكنولوجيات صالحة للتصوير كما هو الوضع في عهد الدفاع المقدس.



ودعا الرئيس الايراني نشطاء المجالات الثقافية و الفنية الي اتخاذ الخطوات الجبارة لتصوير التجسيدات العالية و السامية للمكتسبات العلمية و الثقافية و الفنية للبلاد.



وأكد رئيسي علي التفات الحكومة الي دعم مالي و حقوقي للفنانين علي المستوي الوطني.



واعتبر رئيسي تعميم الدعم لفلسطين الي كل أرجاء العالم اثر الأحداث الأخيرة في قطاع غزة دليلا علي بصيرة و وعي و معرفة العدو من قبل الشعب الايراني و قال: دعم الشعب الايراني لفسطين طيلة 45 عام، دليل علي مصداقية و أحقية مواقف هذا الشعب في تشخيص الكيان الصهيوني كالغدة‌ السرطانية و وصلت شعوب العالم الي هذه النتيجة بعد 45 سنة.



وأوضح رئيسي ان الحكومة تحترم النشطاء في قطاعي الثقافة و الفن كالمفاخر لايران الاسلامية بشكل حقيقي قائلا: وجهات نظر و مقترحات المثقفين و الفنانين ثمينة و مفيدة للحكومة.