الخارجية الروسية: واشنطن جهّزت حزمة أخبار كاذبة عشية الانتخابات الروسية

ولفتت زاخاروفا، الى أن "الولايات المتحدة أعدت الكثير من المعلومات المضللة المختلفة لنشرها عشية وأثناء الانتخابات. ومن وجهة نظر محتواها السياسي والمعلومات المزيفة حول المرشحين والأحزاب السياسية والشخصيات فإنهم عملوا كثيرا من أجل تخويف الناس حرفيا".



وأشارت إلى أن "واشنطن تستخدم القراصنة الإلكترونيين للتأثير على سير التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية".



وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار 2024.



ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).