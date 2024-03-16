"وورلد سنترال كيتشن": حمولة السفينة "أوبن آرمز" أفرغت بالكامل في غزة

وللمرة الأولى منذ عام 2005، وصلت سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الممر البحري مع قبرص، الذي تقرر استحداثه لمواجهة الأزمة المستفحلة في القطاع.



وتحمل السفينة "أوبن آرمز" نحو 200 طن من الأرز والدقيق والمعلبات التي سيتم توزيعها في القطاع الفلسطيني المحاصر، من خلال منظمة "وورلد سنترال كيتشن" التي أسسها الطاهي الإسباني الأميركي الشهير خوسيه أندريس.



وسفينة أندريس هي المحاولة الأولى لتوصيل الغذاء عبر ممر بحري أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الشهر، الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والإمارات وقبرص وبريطانيا.