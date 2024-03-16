قيلولة جماعية وسط شارع مزدحم في مكسيكو بمناسبة اليوم العالمي للنوم

واستلقى المشاركون على حصائر اصطناعية، واسندوا رؤوسهم إلى وسادات وغطوا عيونهم بأقنعة، قاطعين الطريق لبعض الوقت ومعها الإيقاع المحموم لوسط العاصمة المكسيكية، في "تظاهرة سلمية من أجل الحق في النوم"، بحسب المنظمين.



وأوضحت الطبيبة غوادالوبي تيران من مركز النوم وعلم الأعصاب الذي نظّم هذا التحرك مع الحكومة المكسيكية لوكالة "فرانس برس"، أن "جَعلَ النوم حدثاً يلفت الانتباه، يمكن أن يساعد في إطلاق سياسات عامة جديدة تهدف إلى تشجيع الراحة.



وأضافت "لدينا ساعات عمل طويلة، ولكن ليس في الشركات أمكنة مخصصة للقيلولة".



وتنوع المشاركون في القيلولة الجماعية، إذ كان بينهم متقاعدون، وأم برفقة ابنتها الصغيرة، فيما انضم إليهم عدد من المارّة.