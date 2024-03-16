مقتل 16 عسكريًا في جنوب نيجيريا

وأوضح المسؤول الإعلامي في الجيش النيجيري توكور غوساو، في بيان، أن الجنود المنتشرين في منطقة بومادي "حاصرهم شباب وقتلوا".



وأضاف أن "التعزيزات التي كان يقودها ضابط تعرضت أيضا لهجوم أدى إلى مقتل القائد ورائدين ونقيب و12 جنديا".



وقال المسؤول إن "رئيس أركان الدفاع الجنرال كريستوفر غوابين موسى أمر بفتح تحقيق فورا واعتقال المتورطين في هذه الجريمة النكراء"، مضيفا أن "اعتقالات تمت فيما يجري اتخاذ خطوات لكشف دوافع الهجوم".



وكانت الغاية من انتشار الجنود محاولة حل نزاع بين مجموعتين محليتين في قريتي أوكواما وأوكولوبا المجاورتين.



ولفتت الصحافة المحلية الى وقوع مواجهات في الأسابيع الأخيرة بين هاتين المجموعتين أدت الى سقوط قتلى، وذلك بسبب مطالبة كل منهما بملكية أراض.