ايران وسلطنة عمان تؤكدان على تعزيز العلاقات خاصة في مجال المراة والاسرة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الجانبين في نيويورك يوم الجمعة على هامش الاجتماع الـ68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.



وفي بداية اللقاء أشارت خزعلي إلى أهمية الحفاظ على الأعراف الأسرية وتوسيع القيم العائلية في مجتمع اليوم وقالت: نهدف إلى إحياء أهمية الركن المهم والأساسي في حياة الإنسان وثقافته الصحيحة من خلال "حركة الالتزام تجاه الأسرة"، ونأمل أن تساعدنا الدول ذات التوجهات المشتركة معنا في هذه العملية.



وبالإشارة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمؤسسة الأسرة، أشارت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة إلى الوثيقة قيد الإعداد للأسرة في إيران.



من جانبها أشارت ليلى أحمد عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، إلى جهود بلادها في مسألة دعم المرأة والأسرة وأعلنت استعدادها للمشاركة الفعالة في هذه العملية.



وأعربت المسؤولة العمانية عن أملها في أن تزور ايران قريبا لتشهد عن كثب عملية وبرامج تمكين المرأة في جمهورية إيران الإسلامية.