الحاج حسن: لن نسمح للعدو أن يسقط إرادتنا من خلال سلاح التجويع

جاء ذلك خلال إطلاق "مشروع العباس للترميم" مبادرة توزيع حوالي 200 طن بطاطا على العائلات المتعففة في لبنان، من أمام مرقد السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت، على أن تستكمل بتوزيع مواد غذائية وإفطارات خلال شهر رمضان المبارك.



وأوضح أنّ "ما يجري في غزة جريمة، فليس القتل أو القصف وحده جريمة، بل ان جوع أهالي غزة، باعتراف وتصريح المؤسسات الدولية المعنية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا العالم المتوحش والذي يحدثنا البعض عن الضمير العالمي والمجتمع الدولي والارادة الدولية، يتغاضى عن ذلك لأنه يريد أن يضغط على المقاومة، ويريد أن يُركع الشعب الفلسطيني والإرادة فيه، ولكنه لن يستطيع ولن يفلح، ولن نسمح لهذا العدو أن يسقط إرادتنا من خلال سلاح التجويع".