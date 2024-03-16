مظاهرات في تل أبيب والقدس وحيفا ضد الحكومة الإسرائيلية وللمطالبة بعودة الأسرى وإجراء انتخابات مبكرة

ولفتت إلى أنّ "المظاهرة الرئيسية ضد الحكومة وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة تجري في شارع كابلان في تل أبيب. ويتجمع المتظاهرون هناك، وأغلقت مجموعة من المتظاهرين طريق إيالون الرئيسي في تل أبيب"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط كارثة إنسانية في القطاع.



وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، بأنّه "من المتوقع أن يستأنف رئيس الموساد دافيد برنياع محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة غداً كـ"رد مباشر" على أحدث مقترح من حركة حماس"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وسط كارثة إنسانية في القطاع.



وأمس، أكّد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "موقفنا هو الانحياز لمصالح الشعب الفلسطيني"، موضحًا أنّ مقترح الحركة الذي قدمته للوسطاء حول وقف إطلاق النار في غزة، "يؤكد على إنهاء العدوان وانسحاب العدو وبدء عمليات الإغاثة"، مشيرًا إلى أنّ "ورقتنا في التفاوض واقعية وقدمت مرونة عالية".