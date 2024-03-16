اجتماع تنسيقي لفصائل المقاومة دعما للشعب الفلسطيني

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وجاء الاجتماع لتنسيق المواقف مع أنصار الله، وأكدت فيه الأخيرة للفصائل الفلسطينية استمرارها في عمليات الإسناد في البحر الأحمر، مؤكدة قدراتها على الاستمرار، وأن الضربات الجوية الأمريكية البريطانية لن تفلح في إحداث تغيير.



وفي هذا اللقاء الذي عقد بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من فصائل المقاومة الثلاث، أعرب ممثلو المقاومة الفلسطينية عن تقديرهم للدور المركزي والمهم لحركة أنصار الله، وأكدوا على عمق العلاقة بين الطرفين فصائل المقاومة وأنصار الله، وبعثوا برسالة تحية إلى زعيم أنصار الله في اليمن السيد "عبد الملك بدر الدين الحوثي"، الذي أكد مرارا وتكرارا على مركزية نضال الشعب الفلسطيني والتزام الشعب اليمني وأنصار الله بالقضية الفلسطينية.



ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الدور التكاملي للفصائل والاستعداد لاحتمال التوتر في شهر رمضان والتحضير لمعركة محتملة في رفح، وتحدث المشاركون عن وقف إطلاق النار وتطوراته والتزام الفصائل بالتوصل إلى اتفاق يوقف عدوان الكيان الصهيوني ويحقق مطالب الشعب الفلسطيني.