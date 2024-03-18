الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 08:51

سفيرة بوليفيا في طهران: حجب صفحة قائد الثورة جاء بسبب دعم فلسطين

سفيرة بوليفيا في طهران: حجب صفحة قائد الثورة جاء بسبب دعم فلسطين
وفي مقابلة لها مع موقع KHAMENEI.IR قالت برز راموس إن شركة ميتا تحاول الحد من نشر الحقائق في كافة المجالات وليس في قضية فلسطين فقط، وأكدت: تفرض الشركة قيودا على صفحات إنستغرام وفيسبوك، لأن إنستغرام موقع آية الله خامنئي، تقوم بنشر خطاب أكثر انطباقا مع الواقع ويأتي دعما معنويا للشعب الفلسطيني.

وأضافت: من أجل إسكات شخص ما وفرض رقابة عليه، في بعض الأحيان لا يغلقون حسابه على إنستغرام فحسب، بل يستخدمون أيضا أسوأ أشكال التعتيم، وهي الاتهامات الظالمة، على سبيل المثال، يتهمونه بمعاداة السامية، وعليه أن يتحمل عبء الاتهام.

وقالت: لا ينبغي لنا أن نضع أنفسنا في موقف الضحية، هذا كل شيء أرغب في قوله.. يجب أن يكون لدينا نظرية المعرفة الخاصة بنا، ويجب أن نعمل وأن نكون مبدعين ومبتكرين للغاية.. يجب علينا الرد على الهجمات الغربية وتقنياتها من خلال العلاقات القوية التي بنيناها مع حلفائنا.

وأكدت السفيرة البوليفية في إيران على تأثير وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها القوة الرابعة في الدول، وقالت: شركات مثل ميتا تقيد أي خطاب وفكر بديل، لأن الشبكات الاجتماعية الآن أصبحت أكثر حسما من الإجراءات الأخرى.. يمكنك حشد العديد من الأشخاص لشن حرب مشتركة باستخدام شبكة اجتماعية.

وكانت شركة ميتا قد حجبت في 8 فبراير الماضي صفحة إنستغرام موقع KHAMENEI.IR بأكثر من 5 ملايين متابع.
مصدر : وكالات
رقم : 1123295
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
18 آذار 2024
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
18 آذار 2024
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
18 آذار 2024
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
18 آذار 2024
مأساة ساحة الكويت.. مجزرة ‘‘إسرائيلية‘‘ بحق أهالي القطاع رغم محاولات التنصل الصهيوني
مأساة ساحة الكويت.. مجزرة ‘‘إسرائيلية‘‘ بحق أهالي القطاع رغم محاولات التنصل الصهيوني
18 آذار 2024
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
16 آذار 2024
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
16 آذار 2024
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
16 آذار 2024
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
16 آذار 2024
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
16 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
16 آذار 2024
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
15 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء