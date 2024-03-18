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الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 08:54

إيرلنديون يوجهون رسالة ناقدة لــ 'بايدن'!

إيرلنديون يوجهون رسالة ناقدة لــ
وقالت الناشطة الأيرلندية ديردري ليندر في رسالة مصورة وجهتها له بحضور جمع من الناشطين: نحن هنا في المقبرة الأثرية في مقاطعة لاوس، لنرسل رسالة لك أيها الرئيس بايدن، ولتكريم أسلافنا المدفونين هنا حيث هاجر أجدادك.

وأضافت: عاش الأيرلنديون في الفقر وتحت وطأة الاحتلال والقمع لقرون طويلة، وخلال المجاعة الأيرلندية الكبرى في العام 1840 ترك المحتل الإنجليزي مليون أيرلندي يموتون من الجوع والمرض، بينما تم إجبار مليون آخرين على الهجرة مثل أجدادك الأقدم أوين وجين فينيغان ومعهم جدك الأكبر جميس ذو الـ7 سنوات.

وأتبعت: في يوم القديس باتريك الذي يحتفل فيه ملايين الأميركيين بأصولهم الأيرلندية نريدك أن تسمع هذه الرسالة من أيرلندا.

وأوضحت: نشأنا على إرث مروع لأجدادنا الذين أجبروا على ترك موطنهم وماتوا في الطريق من الجوع، ووجدت جثثهم وهم يأكلون الحشائش، وبسبب هذا التاريخ لن نسامح أبدا من يسمحون بتكرار مثل هذا النوع من القمع والتطهير العرقي للشعوب الأخرى، كما تفعلون في غزة.

وأكدت: أنت تمول الاحتلال الإسرائيلي وتوفر الغطاء السياسي له، أنت تخون أجدادك وأسلافك الأيرلنديين كما أنك تخون الإنسانية.

وأتمت: نحن نقف مع شعب فلسطين، يجب أن تنتهي الإبادة العرقية فورا مع وقف دائم ومستمر لإطلاق النار.

ولا يترك الرئيس الأميركي جو بايدن فرصة إلا ويذكر الجميع بإرثه الأيرلندي الذي يفتخر به كثيرا ويرجع ذلك لقدوم اثنين من أجداده من أيرلندا.

ويزور بايدن أيرلندا كثيرا ولا يترك فرصة إلا ويقوم بزيارتها وقام بزيارات شخصية إلى مقاطعتي لاوس ومايو لإلقاء نظرة على مكان جذور عائلته، من حيث هاجر جده الأكبر لوالده، إدوارد بلويت، الذي كان يعمل صانع طوب في بلدة بالينا الساحلية الغربية عام 1850.

ولا تزال الهوية الأيرلندية الأميركية قوية على الرغم من حقيقة أن معظم الأيرلنديين الأميركيين الآن ينحدرون من سلالة مهاجرين جاؤوا إلى أميركا بين القرنيين 17 و19 ومع ذلك، فإن التراث لا يزال حيا.

ومنذ عام 1991، يحيي الأميركيون شهر مارس/آذار باعتباره "شهر التراث الأميركي الأيرلندي"، ويصدر الرئيس إعلانا منوها بالاحتفال كل عام، ويتزامن الاحتفال مع ذكرى تكريم القديس باتريك، الذي قدم المسيحية إلى أيرلندا في القرن الخامس الميلادي.
مصدر : وكالات
رقم : 1123297
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