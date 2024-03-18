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الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 08:58

الاحتلال يعتقل 8 شبان فلسطينيين من 4 بلدات متفرقة

الاحتلال يعتقل 8 شبان فلسطينيين من 4 بلدات متفرقة
وافادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقل فجر اليوم الإثنين، شابين من بلدة عارورة شمال غرب رام الله، حيث أعلنت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الله حسن حمدان، ومؤمن نزال بعد اقتحام منزليهما في بلدة عارورة شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عارورة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين والمنازل دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أيضا، مواطنين اثنين من بلدة السموع جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت بلال عمر البدارين، ومصطفى العنيد بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة السموع.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، شابين اثنين، حيث أفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال محمود الشافعي بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، ومحمد هاشم صبحة من بلدة عتيل شمال المحافظة.

كما اقتحمت دوريات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي، وجابت شوارعها وأحياءها وتحديدا الغربية والجنوبية والشرقية، في الوقت الذي اقتحمت عدة مناطق في منطقة الشعراوية شمال المحافظة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ايضا، شابين اثنين من قرية تل جنوب نابلس.

وأعلنت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عرفات جمال رمضان، ونصر الدين خلدون عصيدة بعد اقتحام منزليهما في قرية تل جنوب غرب نابلس.
رقم : 1123302
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