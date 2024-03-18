الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 09:09

رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة

رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
وخلال اخر اجتماع للحكومة امس الاحد خلال العام الايراني الجاري (ينتهي في 19 اذار)، أعرب السيد رئيسي عن الأسف والقلق العميق إزاء الاوضاع الحالية للفلسطينيين في غزة، وعدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة ضد سكان غزة المظلومين الأبرياء العزل والصامدين وكذلك تقاعس بعض الدول الإسلامية في قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الكيان الصهيوني باعتباره عاملاً فعالاً ورادعاً في وقف هذه الجرائم، وقال: إن الفلسطينيين وغيرهم من المظلومين في العالم لن ينسوا هذا التقاعس أبداً.

وفي جانب اخر من حديثه ، اعتبر الرئيس الايراني المؤشرات المقدمة حول انخفاض التضخم بانها مدعاة للارتياح وأكد ان على المسؤولين المعنيين أن لا يكتفوا بهذا المقدار وعليهم مضاعفة جهودهم للمزيد من خفض معدل التضخم.

واستمع السيد رئيسي الى تقارير وزيري "الاقتصاد والمالية" و"الصناعة والتعدين والتجارة" ومحافظ البنك المركزي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية حول أداء الحكومة وإنجازاتها خلال العام الايراني الجاري.

وابدى ارتياحه للإحصاءات المتعلقة بنمو الإنتاج والتجارة في البلاد وغلبة إحصاءات المواد الأولية مقارنة بالمنتجات النهائية في الواردات، وأكد على بذل الجهود لمواصلة هذا الاتجاه وأيضا ضرورة توضيح وشرح هذه التدابير للنخب والتقنيين وكذلك للمواطنين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى تقرير وزير الطاقة حول توقعات هطول الأمطار غير المسبوق في محافظات جنوب غرب البلاد خلال الأيام المقبلة، وطلب من كافة المسؤولين والمؤسسات اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة بما يتوافق مع رحلات عيد النوروز.
رقم : 1123307
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
18 آذار 2024
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
18 آذار 2024
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
18 آذار 2024
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
18 آذار 2024
مأساة ساحة الكويت.. مجزرة ‘‘إسرائيلية‘‘ بحق أهالي القطاع رغم محاولات التنصل الصهيوني
مأساة ساحة الكويت.. مجزرة ‘‘إسرائيلية‘‘ بحق أهالي القطاع رغم محاولات التنصل الصهيوني
18 آذار 2024
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
16 آذار 2024
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
16 آذار 2024
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
16 آذار 2024
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
16 آذار 2024
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
16 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
16 آذار 2024
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
15 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء