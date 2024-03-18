إيلات تتعرض لهجوم صاروخي فجر اليوم

وأوضح الناطق العسكري الصهيوني في بيان أن "هدفا جويا مشبوها عبر البحر الأحمر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة شمال مدينة إيلات".



وأضاف البيان أنه "تمت مراقبة الهدف من قبل قوات القوات الجوية ولم تحدث أضرار ولم تقع إصابات".



وتتعرض إيلات باستمرار لهجمات غالبا ما تتبناها القوات المسلحة اليمنية. كما نفذوا حصارا على ميناء إيلات، من خلال منع السفن من التوجه إليه واستهدافها بالصواريخ والمسيرات عند مرورها بمضيق باب المندب.



وأعلنت إدارة ميناء إيلات أن النشاط الملاحي انخفض بنسبة 85% منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" وهجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، وعلى المدينة نفسها.