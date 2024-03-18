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الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 09:16

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة جوية لطيران الاحتلال في الجولان المحتل

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة جوية لطيران الاحتلال في الجولان المحتل
وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)

استهــــدف مجاهــــــدو المقاومـــــــة الاسلاميـــــة في العـــــــراق فـــجر اليوم الأثنين الموافق 18 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، قاعدة جوية لطيران الإحتلال الصهيوني المسير في الجولان المحتل ، مؤكدين استمرار ومضاعفة عملياتنا خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء ، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأثنين ٧ - رمضان - ١٤٤٥ هـ
مصدر : وكالات
رقم : 1123315
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