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الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 09:25

كيف رد عمرو موسى على مزاعم تُحمل المقاومة مسؤولية حرب غزة؟

كيف رد عمرو موسى على مزاعم تُحمل المقاومة مسؤولية حرب غزة؟
وقال السياسي المصري عمرو موسى في مداخلة مع قناة الجزيرة، إن هذه الاتهامات "كلام فارغ"، مضيفاً أنه "توقع حدوث مثل هذا الانفجار في فلسطين المحتلة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف السياسي المصري: "ليس طبيعياً القول إن الهدوء كان يسود فلسطين قبل السابع من أكتوبر الماضي، في إشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت تريد وضع الشعب الفلسطيني في حالة من الخنوع الدائم".

كما أكد عمرو موسى على أن عملية طوفان الأقصى كانت كاشفة عن الوضع في فلسطين المحتلة، وأنها كانت نتيجة لممارسات وانتهاكات الاحتلال، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال يعني بالضرورة استمرار المقاومة.

وأضاف موسى أن المكاسب التي تحققت في الجانب العربي والفلسطيني كبيرة، والتي تتمثل في الصحوة الكبرى التي عمَّت العالمين العربي والإسلامي إزاء القضية الفلسطينية، فيما ختم موسى حديثه بالقول إنه يجب الاستناد إلى ما حدث من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية واحدة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ورغم دخول شهر رمضان يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول الماضي، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
مصدر : وكالات
رقم : 1123320
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