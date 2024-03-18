السفير الإيراني في إسلام آباد يعلن عن زيادة التبادل التجاري بين طهران وإسلام آباد

وأفادت مصادر صحفية، انه قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان: "في ضوء التكامل القوي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين باكستان وإيران، يمكن زيادة التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار سنويا في السنوات القليلة المقبلة".



وبحسب موقع "فرونت بوست"، قال أميري مقدم في كلمة ألقاها بمدينة "إسلام آباد": "هناك إمكانية لمضاعفة التجارة الثنائية بين البلدين".



وقال إن "باكستان وإيران دولتان مهمتان للغاية من الناحية الجيوستراتيجية وتقعان عند تقاطع الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى".



واضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "من أجل تحسين تجارة الترانزيت بين باكستان وإيران، تم افتتاح 12 سوقا حدوديا". مضيفا: "جوادار وتشابهار مهمان للغاية في العلاقات التجارية البحرية بين البلدين".



والجدير ذكره انه ناقش وزيرا خارجية إيران وباكستان مؤخرًا وشددا على جدول أعمال تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات بهدف إقامة شراكة ثنائية في مكالمة هاتفية.



وبحسب إعلان الجانب الباكستاني، فإن المحادثة بين "جليل عباس جيلاني" و"حسين أمير عبد اللهيان" كانت بمثابة منصة لتجديد التزام البلدين بتعميق العلاقات بينهما.



وذكر جيلاني في هذا الاتصال الهاتفي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها مكانة رفيعة في السياسة الخارجية الباكستانية، وقال إن "الجميع في باكستان ينتظر زيارة السيد رئيسي".



وقال سفير إيران في إسلام آباد: "على الرغم من العقوبات الدولية، حققت إيران تقدما كبيرا في مجال العلوم والتكنولوجيا، وفي هذا المجال يمكن زيادة التعاون مع باكستان".