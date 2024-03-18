الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 10:02

السفير الإيراني في إسلام آباد يعلن عن زيادة التبادل التجاري بين طهران وإسلام آباد

السفير الإيراني في إسلام آباد يعلن عن زيادة التبادل التجاري بين طهران وإسلام آباد
وأفادت مصادر صحفية، انه قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان: "في ضوء التكامل القوي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين باكستان وإيران، يمكن زيادة التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار سنويا في السنوات القليلة المقبلة".

وبحسب موقع "فرونت بوست"، قال أميري مقدم في كلمة ألقاها بمدينة "إسلام آباد": "هناك إمكانية لمضاعفة التجارة الثنائية بين البلدين".

وقال إن "باكستان وإيران دولتان مهمتان للغاية من الناحية الجيوستراتيجية وتقعان عند تقاطع الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى".

واضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "من أجل تحسين تجارة الترانزيت بين باكستان وإيران، تم افتتاح 12 سوقا حدوديا". مضيفا: "جوادار وتشابهار مهمان للغاية في العلاقات التجارية البحرية بين البلدين".

والجدير ذكره انه ناقش وزيرا خارجية إيران وباكستان مؤخرًا وشددا على جدول أعمال تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات بهدف إقامة شراكة ثنائية في مكالمة هاتفية.

وبحسب إعلان الجانب الباكستاني، فإن المحادثة بين "جليل عباس جيلاني" و"حسين أمير عبد اللهيان" كانت بمثابة منصة لتجديد التزام البلدين بتعميق العلاقات بينهما.

وذكر جيلاني في هذا الاتصال الهاتفي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها مكانة رفيعة في السياسة الخارجية الباكستانية، وقال إن "الجميع في باكستان ينتظر زيارة السيد رئيسي".

وقال سفير إيران في إسلام آباد: "على الرغم من العقوبات الدولية، حققت إيران تقدما كبيرا في مجال العلوم والتكنولوجيا، وفي هذا المجال يمكن زيادة التعاون مع باكستان".
مصدر : وكالات
رقم : 1123331
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
18 آذار 2024
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
18 آذار 2024
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
18 آذار 2024
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء
18 آذار 2024
مأساة ساحة الكويت.. مجزرة ‘‘إسرائيلية‘‘ بحق أهالي القطاع رغم محاولات التنصل الصهيوني
مأساة ساحة الكويت.. مجزرة ‘‘إسرائيلية‘‘ بحق أهالي القطاع رغم محاولات التنصل الصهيوني
18 آذار 2024
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
رئيسي: شمولية الدعم لفلسطين في العالم أجمع دليل على بصيرة الشعب الإيراني
16 آذار 2024
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
الملاحة البحرية تضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات
16 آذار 2024
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
استراتيجية الهند في حرب غزة.. في أي جانب من التاريخ يقف مودي؟
16 آذار 2024
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
لماذا لا يدين الغرب ما يحدث في غزة مثل أوكرانيا؟
16 آذار 2024
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
نتنياهو ونية مهاجمة رفح.. ماذا عن الموقف الأمريكي؟
16 آذار 2024
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
16 آذار 2024
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
الاحتلال يقتحم بلدات الرام وبلعا وعرابة وتعتقل 6 فلسطينيين
15 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نبذة عن أوضاع المسلمين في أوروبا مع بداية شهر رمضان المبارك
حرب الدقيق... عندما يكون الدم تکلفة العثور على الغذاء في قطاع غزة
كيف أضرت استراتيجية ‘‘وحدة الساحات‘‘ بكيان الاحتلال؟
فرنسا تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع المغرب والجزائر على حد سواء