غزة...الاحتلال يهاجم مستشفى الشفاء ويقصف حيي الرمال وتل الهوى

وأفادت مصادر صحفية، انه توغلت آليات الاحتلال بشكل مفاجئ تحت غطاء ناري كثيف وحاصرت المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة، وذلك في ظل قصف استهدف أجزاء منه، حيث صرحت مصادر مطلعة بوقوع شهداء وجرحى بنيران قوات الاحتلال داخل المجمع.



وفي وقت لاحق، اشتعل النيران في مبنى الجراحات التخصصية بمجمع الشفاء بفعل القصف الإسرائيلي.



وقال جيش الاحتلال إن قوات مشتركة من الجيش والشاباك تواصل عملية عسكرية مركزة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.



وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن مسؤولين من حركة حماس يعملون من داخل المجمع ضد إسرائيل.



وقال هاغاري فجر الاثنين إن "قوات الجيش شرعت في عملية محدودة في محيط مجمع الشفاء الطبي بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسؤولين من حركة حماس بداخله".



وتحدث هاغاري عن أن من وصفهم بـ"قادة كبار في حماس" يعملون من داخل المجمع لمهاجمة إسرائيل، وفق تعبيره.