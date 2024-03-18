حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات العدو الصهيوني على الحدود مع فلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء يوم السبت، استهداف تجمّعٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط موقع "حانيتا" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.
وأكّدت المقاومة، في بيان مقتضبٍ نشرته، أنّ مجاهديها استهدفوا موقع المطلة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابته بشكلٍ مباشرة.
واستهدفت موقع المرج بقذائف المدفعية، وتجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة الصاروخية.
كذلك، استهدفت التجهيزات التجسّسية في موقع العاصي برشاشات "14.5"، مؤكّدةً إصابتها إصابةً مباشرة.
و استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابة أهدافها بدقّة.