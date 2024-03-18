حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات العدو الصهيوني على الحدود مع فلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء يوم السبت، استهداف تجمّعٍ ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط موقع "حانيتا" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.



وأكّدت المقاومة، في بيان مقتضبٍ نشرته، أنّ مجاهديها استهدفوا موقع المطلة الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابته بشكلٍ مباشرة.‏



واستهدفت موقع المرج ‏بقذائف المدفعية، وتجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي، في محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة الصاروخية.‏



كذلك، استهدفت ‏التجهيزات التجسّسية في موقع العاصي برشاشات "14.5"، مؤكّدةً إصابتها إصابةً مباشرة.‏



و استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابة أهدافها بدقّة.‏