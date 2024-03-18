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الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 12:49

"الجيش الوطني" يشنّ حملة اعتقالات بتهمة اعتراض موكب لـ"حكومة الائتلاف" شمالي حلب

"الجيش الوطني" يشنّ حملة اعتقالات بتهمة اعتراض موكب لـ"حكومة الائتلاف" شمالي حلب
وطلبت "الدفاع" من الفيالق الثلاثة التابعة لمسلحي "الجيش الوطني السوري" (المدعوم تركياً)، والذين يبلغ عددهم نحو 30 ألف مسلّح، العودة إلى مقرّاتها، بعد تسليم غالبية الأشخاص الذين اعترضو موكب رئيس الائتلاف ورئيس ما يعرف بالحكومة المؤقتة، في بلدة سجو شمالي حلب، بالقرب من الحدود مع تركيا.

وعممت ما تُسمّى بـ"وزارة الدفاع" أسماءً لـ 20 شخصاً، طُلب منهم تسليم أنفسهم لما يُعرف بـ"الشرطة العسكرية"، بالتزامن مع استنفار كافّة فيالق مسلحي "الجيش الوطني السوري"، وانتشار آلياتهم ومسلحيهم في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة مسلحي "الجيش الوطني السوري". 

مُتظاهرون يعترضون موكباً لـ"حكومة الائتلاف" شمالي حلب
وأمس الأحد، اعترض متظاهرون موكباً كبيراً يضمّ مسؤولين من "حكومة الائتلاف"، خلال حضورهم مأدبة إفطار مع قيادات مسلحة وتركية في بلدة سجو في ريف أعزاز، شمالي حلب.

وأغلق المتظاهرون الطريق الذي يمرّ عبره الموكب، الذي ترافقه قوّة كبيرة من مسلحي فصائل ما يُسمى "الجيش الوطني"، وذلك عند دوّار سجو، وبدأوا بترديد شعاراتٍ مُناهضة لـ"حكومة الائتلاف".

وأفاد ناشطون أنّ مرافقي الوفد أطلقوا الرصاص بشكلٍ كثيف في الهواء لتفريق المتظاهرين، إلا أنّهم فشلوا في ذلك، ما دفع الوفد إلى تغيير طريقه والخروج من البلدة نحو مدينة الباب.

وأكد الناشطون أنّ الوفد كان في زيارةٍ إلى البلدة برفقة وفدٍ تركي بناءً على دعوة من قيادات "الجيش الوطني السوري" (المدعوم تركياً) للمشاركة في مأدبة إفطار رمضاني، والاستماع إلى المطالب والوقوف على حلها.

وفي السياق ذاته، استقدمت "الجبهة الشامية" تعزيزاتٍ من عناصرها إلى منطقة الاحتجاجات لتفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطريق، حيث وجّهت الاتهامات إلى مجموعاتٍ تعمل لصالح "هيئة تحرير الشام" بتنظيم المظاهرة مُرتدين لباساً مدنياً.

وأوضح ناشطون أنّ المتظاهرين رفضوا زيارة الوفد، الذي كان الهدف الرئيسي من زيارته وضع قوائم جديدة من مسلحي "الجيش الوطني السوري"، لإرسالهم إلى القواعد التركية المتواجدة في ليبيا والنيجر وأذربيجان.

والأسبوع الماضي، شهدت جبهات ريف حلب الشمالي اشتباكات عنيفة بين مسلحي "قسد" ومسلحي "الجيش الوطني"، التابع لتركيا، في أعزاز وعفرين.

ووفق مصدر فإنّ مسلحي "الجيش الوطني" أعلنوا التصدي لمحاولتي تسلل لمسلحي "قسد" في محوري برج حيدر في ريف حلب الشمالي الغربي، ومحور جنوبي أعزاز في ريف حلب الشمالي.
رقم : 1123361
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