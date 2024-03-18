ترامب: لإنهاء الحرب على غزة

وردا على سؤال عما سيقوله لنتنياهو بشأن الحرب في غزة، قال: "عليك أن تنهي الأمر وتفعله بسرعة وتعود إلى عالم السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم. نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط".



ورأى أن "انتقادات زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإسرائيل كانت بدافع السياسة الداخلية"، معتبرا أن "الأخير ينظر إلى أين يمكنه الحصول على المزيد من الأصوات"، مضيفا: "أعتقد أنه يرى الفلسطينيين ويرى المسيرات، كما تعلمون، إنها كبيرة، ويقول: أريد أن أسير في هذا الاتجاه بدلا من إسرائيل".



وأشار ترامب إلى أن "شوبر تخلى عن إسرائيل".



وتعهد ترامب باستعادة السلام في الشرق الأوسط بعد فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة، قائلا: "سأفعل شيئان، سأعمل من اليوم الأول وقبل تسلم منصبي رسميا، على وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستعادة السلام في الشرق الأوسط".