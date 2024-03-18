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الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 15:05

قوات الاحتلال تجرف 15 دونما وتقتلع 150 شجرة زيتون غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تجرف 15 دونما وتقتلع 150 شجرة زيتون غرب بيت لحم
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" بقوله، أن قوات الاحتلال جرفت 15 دونما واقتلعت 150 شجرة زيتون معمرة، قرب المدخل الغربي لقرية حوسات باتجاه الشرق.

وأوضح حمامرة بأنَّ ملكية الارض والاشجار تعود للمواطنين، إبراهيم جابر حمامرة وشقيقه مصطفى، وإبراهيم علي سباتين، وشريف موسى سباتين، وخالد عبد الله الشاعر، والشقيقين سعدي وسعود الشاعر.

وأوضح حمامرة أن الهدف من تجريف الأرض، توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.
رقم : 1123374
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