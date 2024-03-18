العميد تنكسيري: انطلاق المناورة البحرية العامة لقوات التعبئة تزامنا مع يوم القدس العالمي

وفي تصريح له اليوم الاثنين، لفت "العميد تنكسيري" الى عملية "طوفان الاقصى" البطولية؛ قائلا: لقد استطاعت مجموعة صغيرة من الشبان الفلسطينيين الغيارى، قبل اشهر قليلة، ان تواجه الصهاينة قاتلي الاطفال وتكسر شوكتهم الخاوية، مؤكدا بأنَّ "طوفان الاقصى" اظهر للجميع مدى هشاشة "بيت العنكبوت".



واعتبر هذا القائد العسكري رفيع المستوى، أنَّ صحوة الشعوب المسلمة متجذرة في الثورة الاسلامية التي انتصرت قبل 45 عاما في ايران؛ مبينا أنه "وفقا للوعد الالهى لم يبق سوى القليل حتى اقتلاع الورم السرطاني الصهيوني.



ومضى الى القول: تزامنا مع يوم القدس العالمي، هذا العام، ستنطلق القطع البحرية الثقيلة والخفيفة التابعة لقوات التعبئة بالحرس الثوري وتحت قيادة محددة، في مناورة عامة قبالة شواطئ الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر قزوين؛ تعبيرا عن مشاعر الاستنكار والغضب حيال مجازر الابادة التي تطال اطفال ونساء المسلمين في غزة، واحتلال الاراضي الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني السفاك.



واكمل تنكسيري، ان كافة الزوارق والقطع البحرية المشاركة في هذه المناورة، سترفع علم الجمهورية الاسلامية والعلم الفلسطيني، تعبيرا عن التضامن مع هذا الشعب المظلوم.

