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الاثنين 18 آذار 2024 ساعة 15:23

عدد من الزعماء هنأ بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية ونسبة التصويت كانت الأعلى بتاريخ روسيا

عدد من الزعماء هنأ بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية ونسبة التصويت كانت الأعلى بتاريخ روسيا
وأوضحت في تصريح صحفي، أنّ "حتّى السّاعة 10 من صباح اليوم، صوّت 87,113,127 من المواطنين في الانتخابات الرّئاسيّة. ويُعدّ مستوى الإقبال هذا قياسيًّا وغير مسبوق، ولم يحدث من قبل"، لافتةً إلى أنّ جميع مراكز الاقتراع أنجزت تقريبًا مجمل عمليّات فرز الأصوات بنسبة 99,74%.

وأكّدت بامفيلوفا أنّ لجنة الانتخابات المركزيّة ستعلن رسميًّا نتائج الانتخابات الخميس المقبل الموافق 21 آذار الحالي، مشيرةً إلى أنّ أحد العوامل الرّئيسيّة وراء ارتفاع نسبة الإقبال على التّصويت، هو ضغط الغرب وسياسته المناهضة ل​روسيا​، حيث يرفض الشّعب الرّوسي مثل هذه الضّغوط والإملاءات الخارجيّة، وأظهرت الانتخابات وحدة الشّعب الرّوسي.

ووجّه عدد من زعماء العالم برقيّات تهنئة لبوتين بفوزه في الانتخابات الرّئاسيّة، بعد حصوله على 87,3% من الأصوات، عقب فرز 99,7% من النّتائج.

وجاءت البرقيات حسب ورودها من:
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، الرئيس الصيني شي جينبينغ، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، زعيم بوليفيا لويس آرسي، رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ، رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، رئيسة إقليم غاغاوزيا المولدوفي يفغينيا غوتسول، رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو، ورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا.
 
رقم : 1123376
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