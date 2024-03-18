امير عبداللهيان يؤكد على تطوير العلاقات مع النيجر في مختلف المجالات

والتقى علي تيزتك، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى جمهورية النيجر، بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، عشية توجهه إلى مقر مهام عمله، وقدم تقريراً عن مهمته، والخطط المقبلة لتنمية وتعزيز التعاون بين البلدين.



وأكد وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء على الإرادة الجادة للحكومة بتطوير العلاقات والتعاون الشامل مع القارة الأفريقية، وتوسيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية النيجر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، ومتابعة الاتفاقيات المبرمة،

كما اعتبر تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ضروريا في هذا الاتجاه.



وشغل علي تيزتك سابقًا منصب رئيس أمانة بحر قزوين، ونائب سفير جمهورية إيران الإسلامية في تركمانستان ونائب الدائرة الأولى للمصالح المشتركة في القوقاز (أوراسيا)، وكذلك في البعثات الدبلوماسية للبلاد في موسكو وكييف.