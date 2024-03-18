رئيس الجمهورية: الحوزات العلمية بمثابة غرف الفكر والاسناد والدعم للحكومة

وأشار رئيس الجمهورية، في لقائه الرمضاني الخامس (مساء أمس الأحد) مع مجموعة من علماء ورجال الدين لدى الحوزات العلمية وائمة الجماعات وكبار رجال الدين، اشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المساجد في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا على اتباع تصريحات وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية فيما يتعلق بإدارة هذه المراكز المقدسة.



وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، حذر السيد رئيسي، بشان محاولات الأعداء المتواصلة لزعزعة الاستقرار الاقتصادي وارباك مسيرة النمو والازدهار في البلاد، وقال: من خلال الإرادة الحازمة للشعب الايراني المقاوم وحكومته في سياق تعزيز الاسس الاقتصادية، مستقبل هذا الشعب الابي سيكون واعدا بلا شك.