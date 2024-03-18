مصدر مسؤول: ایران تستضیف بطولة الكوراش الاسيوية 2024 م

وكان من المقرر اقامة المنافسات الاسيوية للعام 2024 في مدينة بخارا الاوزبكية، لكن بعد متابعة الاتحاد الوطني (الايراني) لرياضة الووشو والمشاورات التي اجراها في اطار الدبلوماسية الرياضية للجمهورية الاسلامية، فقد تم في نهاية المطاف اختيار العاصمة طهران لاستضافة هذه البطولة.



وعلى هامش اقامة البطولة، سيعقد الاتحاد الاسيوي لمصارعة الكوراش اجتماع جمعيته العامة وهيئته الرئاسية، كما سيتم اجراء اختباري منح التصاريح الدولية لتحكيم وتدريب هذه الرياضة، باستضافة العاصمة الايرانية ايضا.



وبحسب تقديرات اتحاد اسيا والمحيط الهادئ لرياضة الكوراش، سيشارك مصارعون من 20 دولة في البطولة الاسيوية، التي ستقام في طهران خلال الفترة من 11 الى 16 يونيو 2024م.



وفي السياق ذاته، صرح رئيس اتحاد الووشو الوطني "امير صديقي"، ان منافسات بطولة الكوراش الاسيوية 2024 م ستجري وفقا للقوانين والقواعد السائدة في ايران الاسلامية.